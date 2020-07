Morilec sina nekdanjega nemškega predsednika obsojen na dolgoletno zaporno kazen

Frankfurt, 8. julija - Sodišče v Berlinu je danes 57-letnika, ki je novembra lani do smrti zabodel sina nekdanjega nemškega predsednika Richarda von Weizsäckerja, zaradi umora obsodilo na 12 let in pol zapora. Napadalec bo zaprt v psihiatrični ustanovi, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odredilo sodišče.