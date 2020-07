Nemška vlada sprejela prvo strategijo o enakopravnosti spolov

Berlin, 8. julija - Enakopravnost moških in žensk bo v prihodnje v Nemčiji v vseh zakonih in vladnih programih bolj upoštevana. Nemška vlada je namreč danes potrdila prvo nadresorno strategijo o enakopravnosti spolov, s katero želijo tudi res uveljaviti enakopravnost, kot to piše v nemški ustavi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.