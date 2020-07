Mittelfest letos o vlogi empatije v času pandemije

Čedad, 10. julija - Na letošnjem 29. Mittelfestu na temo empatije bo na programu 25 umetniških projektov, od tega 14 glasbenih, devet gledaliških in dva plesna, deset med njimi bo v Italiji predstavljenih premierno, piše italijanska tiskovna agencija Ansa. Festival, ki je osredotočen na srednjeevropske in balkanske produkcije, bo potekal med 5. in 13. septembrom.