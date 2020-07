Konec julija še zadnja tranša povračil delodajalcem za čakanje na delo

Ljubljana, 8. julija - Zavod za zaposlovanje bo delodajalcem 31. julija izplačal še zadnjo tranšo povračil nadomestil plače zaradi začasnega čakanja na delo ali višje sile med 13. marcem in 31. majem. Upoštevali bodo dohodke iz REK-obrazcev, ki jih bodo delodajalci finančni upravi oddali do 20. julija. Doslej so za nadomestila namenili 160 milijonov evrov.