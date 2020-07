Gorenjski kriminalisti za 115 kaznivih dejanj trgovine z drogami ovadili šest oseb

Kranj, 8. julija - Gorenjski kriminalisti so prijeli združbo, ki se je na mednarodnem nivoju ukvarjala s pridelavo in preprodajo večjih količin različnih vrst prepovedanih drog. Kriminalisti so za 115 kaznivih dejanj ovadili šest osumljencev, je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal vodja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj Primož Donoša.