V ZNP pozivajo organe pregona k resnejšemu pregonu groženj novinarjem

Ljubljana, 8. julija - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) ostro obsojajo grožnje s smrtjo, ki jih je bil nedavno na Twitterju deležen novinar Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in avtor kulturnega programa državne proslave ob dnevu državnosti Igor Pirkovič. Tovrstne grožnje so nedopustne in nesprejemljive, najpogosteje pa ostanejo brez sodnega epiloga, opozarjajo.