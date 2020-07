Ljubljanska pokrajinska organizacija DeSUS izrekla nezaupnico Pivčevi

Ljubljana, 7. julija - Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je na ponedeljkovi seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva DeSUS, izrekla nezaupnico predsednici Aleksandri Pivec. Sprejeli so osem sklepov in predsedniku sveta dali pobudo, da jih uvrsti na sejo sveta. S sklepi izražajo nezadovoljstvo nad delovanjem, vodenjem, odločanjem in zastopanjem stranke.