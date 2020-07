V vatikanski bolnišnici uspešno ločili dvojčici z zraščeno lobanjo

Rim, 7. julija - Zdravnikom vatikanske pediatrične bolnišnice v Rimu je uspelo ločiti dvojčici z zraščeno lobanjo. Njuni telesi sta bili povsem ločeni, glavi pa sta bili zraščeni na temenskem delu. Imata vsaka svoj obraz in svoje možgane, delili pa sta si del lobanjskih kosti in cerebralni venski sistem, po katerem se pretaka kri med možgani in srcem.