London Moskvo razburja s sankcijami proti Rusom

London/Moskva, 7. julija - Velika Britanija je v ponedeljek objavila seznam 49 posameznikov in organizacij, proti katerim bo zaradi kršenja človekovih pravic uvedla sankcije. Na seznamu je 25 Rusov in 20 Savdijcev. V Moskvi so napovedali povračilne ukrepe v obliki sankcij, navaja francoska tiskovna agencija AFP.