Na Ptuju se pripravljajo na letošnje poletne "rimske prireditve"

Ptuj, 7. julija - Društvo Poetovio LXIX bo tudi letos izvedlo več prireditev in s tem nadaljevalo uspešno lansko praznično leto, ko so na Ptuju obeležili 1950. obletnico prve pisne omembe mesta v antičnih pisnih virih. Ob tem so po izdaji knjige Rimska vojska pripravili slikanico z naslovom Mi Rimljani, ki na otrokom prijazen način predstavi zgodovino mesta.