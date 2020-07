Jamstvena shema za protikoronska bančna posojila še ni zaživela

Ljubljana, 7. julija - Vlada je konec junija določila podrobnosti glede jamstvene sheme za posojila podjetij, a poslovne banke s SID banko še usklajujejo nekatere podrobnosti. Med njimi so tehnična izvedba ter pravilnost razumevanja zahtev zakona glede izpolnjevanja pogojev in zahtevane dokumentacije, so povedali v NLB.