Zemljani povprečno stari 30,5 leta

Ljubljana, 11. julija - Zemlja je danes dom več kot sedmih milijard in 700 milijonov prebivalcev. Povprečna starost svetovnega prebivalstva znaša 30,5 leta. Najmlajši so prebivalci Afrike, Evropejci pa so v povprečju najstarejši. Število prebivalcev pa bi se lahko do konca stoletja stabiliziralo, so ob svetovnem dnevu prebivalstva sporočili iz statističnega urada.