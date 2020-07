Maribor in regija v razvoj kolektivne blagovne znamke Naše najboljše

Maribor, 7. julija - Zavod za turizem Maribor Pohorje se je lotil projekta vzpostavitve kolektivne blagovne znamke Naše najboljše, s katerim bodo v prihodnje poskrbeli za visoko in celovito usklajeno kakovost gastronomske in z njo povezane ponudbe. Blagovna znamka bo v prihodnje povezala Maribor, Dravsko dolino in Dravsko polje, Pohorje, Kozjak ter Slovenske gorice.