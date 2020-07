Pesnica in pisateljica Elke Erb prejemnica Büchnerjeve nagrade 2020

Darmstadt, 7. julija - Nemška pesnica in pisateljica Elke Erb je letošnja prejemnica najprestižnejšega nemškega priznanja za literaturo, Büchnerjeve nagrade. Nemška akademija za jezik in književnost ji je nagrado namenila za "izjemno in samobitno življenjsko delo", katerega začetki segajo v leto 1975 v Nemško demokratično republiko in se nadaljuje vse do danes.