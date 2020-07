Ljubljanski svetniki prikimali pripojitvi OŠ Bičevje k OŠ Kolezija

Ljubljana, 6. julija - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji prižgali zeleno luč pripojitvi Osnovne šole (OŠ) Bičevje k OŠ Kolezija. Pripojitev ne pomeni ukinjanja samostojne šole in prenehanja izvajanja osnovnošolskega izobraževanja, je izpostavila vodja pristojnega občinskega oddelka Marija Fabčič in dodala, da bodo vsi zaposleni ohranili delovna mesta.