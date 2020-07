Ennio Morricone: Skladatelj, ki je predrugačil zvočno krajino vesternov

Rim, 6. julija - Italijanski skladatelj Ennio Morricone je podpisal več kot 500 partitur za film in televizijo in več kot 100 orkestrskih, vokalno-instrumentalnih in komornih del. Zaslovel je z glasbo za vesterne Sergia Leoneja, znan je tudi po glasbi za filme Giuseppeja Tornatoreja, Romana Polanskega in Oliverja Stonea. Preminil je danes v 92. letu starosti.