Ramšak, Pristavec in Krašovic najboljši v jadralnem letalstvu

Celje, 6. julija - Pretekli teden je na celjskem letališču potekalo 29. državno prvenstvo Slovenije v jadralnem letenju. Tekmovalci so se merili v dveh kategorijah v klubskem in odprtem razredu za naslov državnega prvaka in za mednarodni pokal Celje, naslov državnega prvaka v odprtem razredu pa je osvojil Sebastjan Ramšak.