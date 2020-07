Barcelona zanesljivo do zmage nad najbolj vročo ekipo la lige

Madrid, 6. julija - Španski nogometni prvak Barcelona je v 34. krogu španskega prvenstva na gostovanju pri najbolj vroči ekipi la lige Villarrealu zanesljivo zmagal s 4:1 in zaustavil niz zmag rumene podmornice po koronskem premoru. V boju za prvenstveni naslov z madridskim Realom je Barcelona ostala na -4. Do konca sezone so sicer le še štirje krogi.