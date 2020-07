Madrid, 5. julija - Španski nogometni prvoligaš Alaves je danes odpustil trenerja Asierja Gaetana. Vzrok so slabi rezultati, pet zaporednih porazov, v soboto je Alaves izgubil z Valladolidom in je zdaj po 34 krogih španskega prvenstva na 15. mestu z enakim točkovnim izkupičkom kot Celta Vigo in Eibar.