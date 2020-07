Prvi dan na meji izdali že približno 200 odločb o karanteni

Jelšane/Obrežje/Metlika/Gruškovje, 4. julija - Prvi dan veljave strožjih ukrepov ob prehajanju državne meje so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti na mejnih prehodih izdali že približno 200 odločb o karanteni. Največ dela so imeli na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, sicer pa lahko osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb, v Slovenijo vstopajo le še na treh drugih točkah.