Po Redskinsih o spremembi imena razmišljajo tudi Indiansi

Cleveland, 4. julija - Zaradi vse bolj pereče diskusije o rasizmu v ZDA je tudi druga od velikih ameriških ekip v profesionalnih športih najavila morebitno spremembo imena. Že v četrtek so to najavili v upravi nogometnega kluba Washington Redskins, danes so se temu pridružili še pri baseballskem moštvu Cleveland Indians, ki imajo to ime že vse od leta 1915.