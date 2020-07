Dnevnik: Sleparsko sonce (na modrem nebu) (4. 7.)

Ljubljana, 4. julija - Peter Lovšin v komentarju z naslovom Sleparsko sonce (na modrem nebu) piše o slovenski politiki ter ponuja dva primera, kako SDS razume delovanje policije in tožilstva. V obeh primerih gre za sporno in popačeno razumevanje demokratičnega delovanja policije in tožilstva, ob čemer ga preseneča medel odziv generalnega državnega tožilca in koalicije.