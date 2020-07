V Hongkongu prva ovadba v okviru novega zakona, ZN zaskrbljeni

Hongkong/Ženeva, 3. julija - Policija v Hongkongu je danes ovadila prvo osebo v okviru novega zakona o nacionalni varnosti, ki ga je Peking za mesto uvedel v torek. Združeni narodi so izrazili zaskrbljenost, ker so oblasti kljub nejasnosti zakona v skladu z njim že izvedle aretacije in podale ovadbo.