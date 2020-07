Trebanjski policisti v hišni preiskavi zasegli ročni raketomet in buzdovan

Ljubljana, 3. julija - Trebanjski policisti so v hišni preiskavi pri osumljencu v okolici Trebnjega zasegli ročni raketomet, zračno puško, predelano za malokalibrske naboje, naboje različnih kalibrov, dele orožja in hladno orožje buzdovan. Na vrtu so našli tudi sedem sadik prepovedane konoplje in manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, so sporočili s PU Novo mesto.