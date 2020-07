Policisti in nadzorniki agencije za civilno letalstvo v skupnem nadzoru jadralnih padalcev niso ugotovili kršitev

Nova Gorica, 3. julija - Policisti ter letalski nadzorniki in nadzorniki agencije za civilno letalstvo so v nedeljo na pristajalnih mestih za jadralne padalce in jadralne zmajarje na območju Ajdovščine, Nove Gorice in Bovca opravili skupni nadzor padalcev in zmajarjev. V 32 nadzorih niso ugotovili kršitev, novo kontrolo načrtujejo v avgustu ali septembru.