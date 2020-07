Vreme: Oblačno s krajevnimi padavinami

Ljubljana, 3. julija - Danes bo sprva spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo krajevne padavine. Sredi dneva bo dež oslabel in popoldne večinoma ponehal, ponekod se bo delno razjasnilo. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.