Levica: Banki Slovenije se je znova pogledalo skozi prste

Ljubljana, 2. julija - Komisija za nadzor javnih financ je danes za zaprtimi vrati obravnavala revizijsko poročilo računskega sodišča o poslovanju Banke Slovenije v letih 2017 in 2018. Poročilo je "šokantno", saj kaže na kršenje zakonov in neupravičeno porabo denarja, Banki Slovenije pa se je kljub temu spet pogledalo skozi prste, so po seji sporočili iz Levice.