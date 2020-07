Newyorške borze uvodoma poskočile

New York, 2. julija - Borzni indeksi v New Yorku so danes uvodoma poskočili. Vlagatelje so pozitivno presenetili podatki o zaposlovanju, ki so že drugi mesec zapored občutno presegli pričakovanja. Ameriški delodajalci so namreč junija ustvarili 4,8 milijona delovnih mest več, kot so jih ukinili. Predsednik Donald Trump je podatke označil za spektakularne.