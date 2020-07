Ljubljana, 2. julija - Vlada je dala soglasje k imenovanju Gregorja Anderluha za direktorja Kemijskega inštituta za mandatno dobo petih let, in sicer od 5. novembra 2020 do 4. novembra 2025, so sporočili po seji vlade. Anderluh sicer funkcijo direktorja kemijskega inštituta trenutno že opravlja.