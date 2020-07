Vlada leto 2021 razglasila za leto Josipa Ipavca in Josipa Jurčiča

Ljubljana, 2. julija - Vlada je na današnji seji leto 2021, ko bomo obeležili 100. obletnico smrti skladatelja in zdravnika Josipa Ipavca, razglasila za leto Josipa Ipavca. Prihodnje leto bo minilo tudi 140 let od smrti pisatelja, pesnika in časnikarja ter avtorja prvega slovenskega romana Josipa Jurčiča, zato je vlada leto 2021 razglasila tudi za Jurčičevo leto.