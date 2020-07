Muzikolog Primož Kuret praznuje 85 let

Ljubljana, 6. julija - Muzikolog in zaslužni profesor na Akademiji za glasbo Primož Kuret je danes dopolnil 85 let. Glasbeni javnosti je poznan predvsem po Slovenskih glasbenih dnevih, ki jih je pred 35 leti ustanovil s skladateljem Milanom Stibiljem in se od njih poslovil leta 2015. Je avtor številnih raziskav, monografij, njegova bibliografija obsega več kot 1000 enot.