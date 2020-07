Beavis in Butt-Head se vračata za generacijo Z

Los Angeles, 3. julija - Mreža Comedy Central je sklenila dogovor s producentom Mikeom Judgeom in bo za dve sezoni obudila animirano serijo glasbene televizije MTV iz 90-ih let Beavis and Butt-Head. Judge, ki je pravzaprav ustvaril serijo o dveh najstniških lenih zapečkarjih brez dlake na jeziku, si jo bo zdaj na novo zamislil za pripadnike generacije Z.