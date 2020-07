Villarreal nadaljeval niz zmag

Madrid, 2. julija - Nogometaši Villarreala so sinoči v 33. krogu španskega prvenstva primera division v gosteh premagali Betis z 2:0 in nadaljevali niz zmag, ki jih je popeljal do ta čas petega mesta v la ligi. Villarreal je zmagal po golih Gerarda Morena (6./11-m., 30. minuta), Betis pa je v 45. minuti ostal brez izključenega Nabila Fekirja.