Novi datumi za evropska kajakaška tekmovanja

Ljubljana, 1. julija - Po mednarodni kajakaški zvezi je nove datume tekmovanj v letošnjem letu potrdila še evropska kajakaška zveza (ECA). Evropska prvenstva so predvidena za september, oktober in november, če bo zaradi okoliščin, povezanih s pandemijo novega koronavirusa, to mogoče, je sporočila Kajakaška zveza Slovenije.