Konec sezone lige NHL v Kanadi?

New York, 1. julija - Sezona v severnoameriški ligi NHL bi se lahko končala v Kanadi. Čeprav se vodstvo lige še ni odločilo, kateri mesti bosta gostili zgoščen program končnice za vzhodno in zahodno konferenco, naj bi zadnje zdravstvene razmere v ZDA dajale prednost kanadskima mestoma Edmontonu in Torontu.