Podelitev nagrad televizije MTV bo konec avgusta v New Yorku

New York, 4. julija - Podelitev letošnjih nagrad za glasbo in video televizije MTV bo kljub pandemiji novega koronavirusa 30. avgusta v New Yorku, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Newyorški guverner Andrew Cuomo je na novinarski konferenci povedal, da bo prireditev potekala v večnamenski dvorani v Brooklynu.