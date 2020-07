Izsiljevala sta ga z grožnjami in pretepanjem

Šentjernej, 1. julija - Novomeški policisti so pred dnevi obravnavali prijavo ugrabitve in ropa. V preiskavi so ugotovili, da sta moška z grožnjami, pretepanjem in krajo skušala od oškodovanca izsiliti še večjo vsoto denarja. Kriminalisti so nasilneža s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju za oba odredil pripor.