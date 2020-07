Goga s knjižnimi novostmi, Novomeškimi poletnimi večeri in festivalom

Novo mesto, 1. julija - V novomeški založbi Goga so med pomladno epidemijo prenovili pisarniške prostore in skladišče, osvežili svojo spletno stran, pripravili več projektov in knjižnih izdaj ter zasnovali Novomeške poletne večere. Te bodo predvidoma začeli sredi meseca, konec avgusta pa načrtujejo tradicionalni festival kratke zgodbe Novo mesto short.