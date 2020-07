Pridelek žit bo podpovprečen, kmetje nezadovoljni z izračuni stroškov pridelave

Murska Sobota/Ljubljana, 1. julija - Letošnji pridelek ječmena v Pomurju se giblje med šestimi in desetimi tonami na hektar, kar je glede na letino precej visoko in boljše od pričakovanj. Tudi do 30 odstotkov manj pridelka kot lani pa napovedujejo pri pšenici. Kmetje so ob tem nezadovoljni z izračuni stroškov pridelave, ki jih je pripravil kmetijski inštitut.