Zaradi požara v savni Term Zreče na varno evakuirali del bolnikov

Zreče, 30. junija - V ponedeljek zvečer je najverjetneje zaradi stika na električni napeljavi zagorelo v eni od finskih savn v Termah Zreče. Posredovali so gasilci, ki so manjši požar pogasili. V termah so ob tem izvedli evakuacijo dela bolnikov na varno. Pri požaru ni bil nihče poškodovan, po podatkih policije pa je nastalo za okoli 20.000 evrov škode.