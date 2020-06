Pivčeva glede hišnih preiskav pričakuje korektno in objektivno delo organov

Ljubljana, 30. junija - Predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v izjavi za medije glede današnjih hišnih preiskav in odstopa notranjega ministra Aleša Hojsa izrazila pričakovanje, da bodo organi delo opravili korektno in objektivno. Ko bo znanega kaj več, pričakuje tudi pogovor koalicijskih partnerjev o tem.