Kitajska sprejela sporni zakon o nacionalni varnosti v Hongkongu

Peking/Hongkong/Taipei, 30. junija - Stalni komite kitajskega ljudskega kongresa je danes soglasno sprejel sporni zakon o nacionalni varnosti v Hongkongu, ki bo po ocenah kritikov in Zahoda pomenil izgubo svoboščin Hongkonžanov. Vodilni aktivisti gibanja za demokracijo v Hongkongu so korak obsodili in objavili prenehanje delovanja. Sprejem zakona je obsodil tudi Tajvan.