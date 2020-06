Švedski Lindab ustavlja poslovanje skupine IMP Klima

Idrija, 30. junija - Švedski Lindab se je danes odločil za prenehanje poslovanja skupine IMP Klima, ki jo sestavljajo družba Lindab v Sloveniji in njene hčerinske družbe v Srbiji, Črni gori in BiH. Proizvodnjo klimatskih naprav v Sloveniji bodo ustavili do konca letošnjega leta, je družba Lindab klima sistemi objavila na svoji spletni strani.