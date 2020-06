Na mejnih prehodih proti Hrvaški daljše kolone, pred predorom Karavanke večkilometrski zastoj

Ljubljana, 27. junija - Ob začetku šolskih počitnic in večjemu številu turistov prihaja do daljših čakalnih dob na mejnih prehodih. Potniki na prehodih Petrina in Dragonja za izstop iz Slovenije v Hrvaško čakajo približno dve uri, nekaj manj na mejnem prehodu Sočerga. Pred predorom Karavanke proti Sloveniji je zastoj dolg več kot osem kilometrov.