Novartis bo v ZDA plačal milijonske kazni zaradi podkupovanja

New York, 26. junija - Švicarski farmacevtski velikan Novartis bo v ZDA plačal 346 milijonov dolarjev kazni zaradi podkupovanja v Grčiji in Vietnamu. Podkupnine so bile namenjene povečevanju prodaje njegovih farmacevtskih proizvodov. V Novartisu so zadovoljni, da dokončno zapirajo zadeve iz preteklosti.