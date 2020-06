Na leto 2021 prestavljen tudi Davisov pokal

Madrid, 26. junija - Zaključni turnir Davisovega pokala v Madridu je prav tako prestavljen na leto 2021, so sporočili na uradni strani tekmovanja. Zaključni turnir 18 najboljših moških reprezentanc bo na sporedu med 22. in 28. novembrom 2021. Razlog za odpoved pa so logistične težave in ukrepi v boju za zajezitev novega koronavirusa.