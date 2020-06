Starše, 25. junija - V sredo je v 60. letu umrl župan občine Starše Bojan Kirbiš. Kot so zapisali na občini, je nenadna smrt dolgoletnega župana boleča izguba za vse, ki so ga poznali, spoštovali in cenil ter se skupaj veselili doseženih ciljev in uspehov". Na občini bo od petka in do pogreba odprta žalna knjiga. V spomin na pokojnika bodo sklicali tudi žalno sejo.