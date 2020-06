V Ukrajini najhujše poplave v desetletju zahtevale več žrtev

Kijev, 24. junija - Zahodni del Ukrajine so prizadele najhujše poplave v več kot desetletju. Zahtevale so tri smrtne žrtve, več sto ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo. Poškodovanih je bilo 5000 hiš, več kot sto kilometrov cest in 90 mostov, so danes sporočile pristojne oblasti.