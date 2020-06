Lipič: Veterani smo tisti, ki smo z orožjem v roki sodelovali v osamosvojitveni vojni

Ljubljana, 24. junija - Po besedah predsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislava Lipiča, ki bo nocoj govornik na proslavi v Trzinu, želijo državni praznik proslaviti dostojno, ne glede na izločitev praporščakov z državne proslave. Veterani so tisti, ki so z orožjem v roki sodelovali v osamosvojitveni vojni in bili pripravljeni dati tudi življenje, je poudaril.