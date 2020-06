Mariborski Intimni oder se seli na prosto

Maribor, 25. junija - Mariborski Intimni oder se danes seli iz GT22 na prosto. Niz dogodkov pod imenom Prostovanje začenja predstava Tonight I Celebrate, ki sta si jo zamislila Uroš Kaurin in Bojan Jablanovec. "S Prostovanjem selimo gledališče, film in pogovore na mestna dvorišča in trge," so sporočili iz društva Moment.